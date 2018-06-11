По вине инженера пропало поле вымирающего лотоса в Астраханском заповеднике

Сегодня, 11:17 \\ Происшествия

Работы по углублению речного дна привели к локальной экологической катастрофе. Региональная межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело. Подробности рассказал заместитель главы ведомства Зариф Шамшутдинов.

 По данным правоохранителей, одна из российских компаний взялась выполнять государственный контракт у границы Астраханского биосферного заповедника. Инженер-гидролог не проконтролировал своих подчиненных. По его вине оборудование начало сбрасывать ненужный грунт на территорию Дакчинского участка. В частности, на поле лотоса, занесенного в Красные книги России и региона.

В итоге вымирающие растения пропали. Вместе с ними уничтожены заросли южного тростника, где селятся несколько видов птиц. Экологи отмечают, что халатность инженера стоила экосистеме волжской дельты непоправимого ущерба. Его оценили в 3 миллиона 49 тысяч рублей. Подозреваемого планируют привлечь к уголовной ответственности за нарушение режима природоохраняемых территорий и природных объектов.

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Автор - Александр Лубяной
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