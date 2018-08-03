Полиция Франции схватила осужденного, улетевшего из тюрьмы на вертолете

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В июле подельники вытащили Редуана Фаида из места, где ему предстояло отбывать 25-летнее наказание за вооруженное ограбление.

 Подробности ситуации сообщают французские СМИ со ссылкой на Twitter главы МВД Жерара Колона.

Редуана Фаина признали виновным в нападении на инкассаторов, которое произошло в 2010 году. Однако в тюрьме департамента Сена и Марна от отсидел лишь три года, успешно сбежав на вертолете. Улетевший преступник за стенами исправительного учреждения пересел в автомобиль товарища и затем три месяца скрывался от властей. В июле его едва не схватили в пригороде Парижа, однако осужденный сумел убежать от патрульных.

Однако 3 октября полиция задержала Редуана Фаина в северном городе Крей. Местоположение преступника правоохранители вычислили ещё несколько дней назад. Однако отложили захват до более подходящего момента. Ранним утром среды им удалось схватить мужчину без применения огнестрельного оружия.

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Автор - Александр Лубяной
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