В Лондоне стеклянная платформа, упавшая с небоскреба, убила пешехода

Сегодня, 09:56 \\ Происшествия

Инцидент произошел в самом центре Лондона на набережной Альберта возле элитного жилого комплекса The Corniche. 53-летний мужчина проходил мимо здания, когда с 27 этажа выпала стеклянная панель.

 Сообщается, что трагический случай произошел примерно в 10:40 по местному времени во вторник 2 октября. Известно, что англичанин находился на работе и шел к своему автобусу, который стоял неподалеку. Плита, упавшая с огромной высоты – 75 метров, причинила слишком серьезные повреждения. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Однако мужчина скончался на месте, поскольку травмы оказались не совместимы с жизнью.

Отмечается, что 27 этаж является последним в небоскребе. В настоящий момент он не заселен. Как позже выяснилось, по предварительным данным, стеклянная платформа, которая убила пешехода, выпала из рук рабочего, занимавшегося в этот момент монтажом. В настоящее время факт смерти расследуют правоохранительные органы столицы Великобритании. Также собственное следствие проводит девелопер ЖК компания St James. Известно, что здание относится к категории элитных. Стоимость квартир в нем составляет примерно 6,25 млн фунтов стерлингов (8 млн долларов).

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

 Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

В Петербурге у антикафе, где в кипятке погибли люди, появился стихийный мемориал

 Люди приносят к месту, рядом с которым двое парней заживо сварились в кипятке, иконы,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ