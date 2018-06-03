В Лондоне стеклянная платформа, упавшая с небоскреба, убила пешехода

Инцидент произошел в самом центре Лондона на набережной Альберта возле элитного жилого комплекса The Corniche. 53-летний мужчина проходил мимо здания, когда с 27 этажа выпала стеклянная панель.

Сообщается, что трагический случай произошел примерно в 10:40 по местному времени во вторник 2 октября. Известно, что англичанин находился на работе и шел к своему автобусу, который стоял неподалеку. Плита, упавшая с огромной высоты – 75 метров, причинила слишком серьезные повреждения. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Однако мужчина скончался на месте, поскольку травмы оказались не совместимы с жизнью.

Отмечается, что 27 этаж является последним в небоскребе. В настоящий момент он не заселен. Как позже выяснилось, по предварительным данным, стеклянная платформа, которая убила пешехода, выпала из рук рабочего, занимавшегося в этот момент монтажом. В настоящее время факт смерти расследуют правоохранительные органы столицы Великобритании. Также собственное следствие проводит девелопер ЖК компания St James. Известно, что здание относится к категории элитных. Стоимость квартир в нем составляет примерно 6,25 млн фунтов стерлингов (8 млн долларов).