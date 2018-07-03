В Ростове маленькую девочку закрыли между окном и решеткой

Сегодня, 08:47 \\ Происшествия

Местные жители Ростова сообщили о неприятной картине, свидетелями которой им невольно пришлось стать. Между окном и решеткой на первом этаже жилого дома находилась маленькая девочка.

 Одна из горожанок возвращалась домой с работы. Проходя по улице Жмайлова, она увидела, что между оконным стеклом и решеткой находится ребенок. При этом само окно закрыто. Женщина была настолько возмущена данным фактом, что решила сфотографировать девочку. Свидетельница опубликовала снимок в социальных сетях. Фото она подписала: «О чём думают родители этого несчастного ребёнка?»

В сети фотография собрала сотни откликов, ростовчане очень бурно отреагировали на инцидент. Однако нельзя не отметить, что их реакция была различной. Многие встали на сторону негодующей женщины, заявив, что отправляться на прогулку с ребенком нужно правильно, а не выставлять его за окно. «Наказан», «Дураки родители», «В угол ставить неактуально, сразу за решетку», - комментируют особо активные пользователи интернета. Некоторые начали представлять самые страшные последствия, предлагая вообще вызвать полицию.

Однако нашлись и те, кто проявил себя более сдержанно, не увидев в событии ничего страшного. «Здесь я не вижу ничего критичного, ребенок одет и этаж не высокий», - пишет один из подписчиков. Многие отметили, что это, скорее всего, результат обычной детской игры, и у девочки, наверняка есть старший брат или сестра, которые и посадили ее за окно.

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Автор - Евгения Чернобаб
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