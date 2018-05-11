Москвич уснул с сигаретой в руке и получил ожоги паха III степени

Сегодня, 07:37 \\ Происшествия

Стало известно о происшествии в одной из столичных квартир, которое чудом не окончилось плачевно.

Так, накануне в Москве местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, закурил внутри жилища и уснул с сигаретой, которую не потушил, в руке. В итоге мужчина внезапно проснулся от того, что почувствовал, как загораются его штаны.

Бригада скорой помощи оперативно доставила москвича в ближайшее медицинское учреждение.

Специалисты диагностировали, что вследствие возгорания постарадавший получил ожоги в области паха и бёдер I, II и III степеней. Медики уточнили, что у мужчины пострадало 10 процентов от общей площади тела. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование для выяснения подробностей.

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Автор - Татьяна Сазонова
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