В Москве на станции МЦК упал лифт с 10 людьми

При происшествии никто не пострадал.

На станции “Крымская” малого центрального кольца на станции Московской железной дороги произошло пугающее происшествие.

Очевидцы рассказывают, что пассажирский лифт, в котором в момент аварии было 10 человек, начал свое движение. Но затем, сделав рывок, сорвался и упал, пробив в полу яму глубиной метр.

Сообщается, что пострадавших в происшествии нет, но люди, которые находились в тот момент в лифте, оказались в ловушке, и им пришлось ждать спасателей на протяжении часа.

По словам сотрудников, лифт мог оборваться от ошибки в эксплуатации, но как утверждают очевидцы, в лифте было 10 человек, при заявленной грузоподъемности 13 человек.

На месте происшествия проходит проверка.

Тем временем в Химках, в одном из многоквартирных домов жильцы обнаружили в лифте голого окровавленного мужчину, предположительно пьяного.