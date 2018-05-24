В Москве в Ашане украли 333 тележки

Сумму ущерба оценили в 2,1 млн рублей.

В Москве в полицию поступило довольно необычное заявление о краже.

На юго-восточной части Москвы в гипермаркете Ашан за период с 1 сентября текущего года из магазина на Люблинской улице было похищено 333 тележки для покупателей.

Заявитель утверждает, что данная кража принесла гипермаркету убыток в размере 2,1 млн рублей.

На основании полученных данных будет проведена проверка.

Отмечается, что кража тележек стоит у магазинов на втором месте после прямой кражи товаров.

Тем временем в Вологде 2 октября открылся первый Ашан. Сообщается, что площадь гипермаркета составила 5,8 тысяч квадратных километров. Также в магазине будут работать около 180 человек.