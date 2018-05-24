В Москве в Ашане украли 333 тележки

Вчера, 19:23 \\ Происшествия

Сумму ущерба оценили в 2,1 млн рублей. 

 В Москве в полицию поступило довольно необычное заявление о краже. 

На юго-восточной части Москвы в гипермаркете Ашан за период с 1 сентября текущего года из магазина на Люблинской улице было похищено 333 тележки для покупателей. 

Заявитель утверждает, что данная кража принесла гипермаркету убыток в размере 2,1 млн рублей. 

На основании полученных данных будет проведена проверка. 

Отмечается, что кража тележек стоит у магазинов на втором месте после прямой кражи товаров. 

Тем временем в Вологде 2 октября открылся первый Ашан. Сообщается, что площадь гипермаркета составила 5,8 тысяч квадратных километров. Также в магазине будут работать около 180 человек.

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Автор - Тереза Кёльн
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