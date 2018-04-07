В Ульяновской области водитель, сбивший группу подростков, добровольно явился в полицию

Вчера, 18:54 \\ Происшествия

Трагедия произошла в Барыше, где водитель явился только через два дня после аварии. 

 30 сентября в Ульяновской области неизвестный совершил наезд на группу подростков. Мужчина никак не стал помогать несовершеннолетним, и просто скрылся с места аварии. 

Одна из девочек в возрасте 14 лет погибла на месте от тяжести полученных травм. 

На следующий день после происшествия сотрудники смогли обнаружить автомобиль, который участвовал в аварии. Машина имела разбитый вид и водителя в ней не оказалось. 

Спустя еще день, человек, который сбил детей, добровольно явился в отделение полиции, чтобы признаться в содеянном.  

Теперь на мужчину будет заведено уголовное дело. Отмечается, что ранее у мужчины уже забирали права из-за ДТП, которое закончилось летальным исходом. 

Напоминаем, что в Ростове-на-Дону произошла авария, в которой водитель маршрутки прижал шесть автомобилей, стоящих перед ним.

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Автор - Тереза Кёльн
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