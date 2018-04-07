В Ульяновской области водитель, сбивший группу подростков, добровольно явился в полицию

Трагедия произошла в Барыше, где водитель явился только через два дня после аварии.

30 сентября в Ульяновской области неизвестный совершил наезд на группу подростков. Мужчина никак не стал помогать несовершеннолетним, и просто скрылся с места аварии.

Одна из девочек в возрасте 14 лет погибла на месте от тяжести полученных травм.

На следующий день после происшествия сотрудники смогли обнаружить автомобиль, который участвовал в аварии. Машина имела разбитый вид и водителя в ней не оказалось.

Спустя еще день, человек, который сбил детей, добровольно явился в отделение полиции, чтобы признаться в содеянном.

Теперь на мужчину будет заведено уголовное дело. Отмечается, что ранее у мужчины уже забирали права из-за ДТП, которое закончилось летальным исходом.

Напоминаем, что в Ростове-на-Дону произошла авария, в которой водитель маршрутки прижал шесть автомобилей, стоящих перед ним.