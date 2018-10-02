Названа дата и место прощания с Романом Карцевым

Вчера, 18:47 \\ Происшествия

Дочь скончавшегося актёра Романа Карцева сообщила о дате и месте прощания с артистом. В последний путь Карцева проведут 4 октября. 

 
Сегодня на 80-м году скончался российский комик и актёр Роман Карцев. Церемония прощания с артистом состоится в Доме литераторов 4 октября в 11:00. 
Известно, что на протяжении долгого времени Роман Карцев находился в больнице, проходя курс лечения после случившегося инфаркта. Однако здоровье актёра сильно ослабело, что привело к остановке сердца. 
По поводу кончины известного артиста высказался его лучший друг Михаил Жванецкий. По словам писателя, он считал Карцев своим братом, поэтому так болезненно воспринял утрату своего верного товарища. Также Жванецкий отметил, что вместе с Виктором Ильченко и Романом Карцевым они были «не разлей вода». Раньше всех ушел из жизни Ильченко, а теперь у писателя не стало ещё одного близкого человека.

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Автор - Мария Ткаченко
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