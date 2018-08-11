В Ростове столкнулись маршрутка и шесть легковых автомобилей

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

В Ростове произошло массовое ДТП.

Как стало известно, водитель маршрутки сделал “паровозик” из шести стоящих впереди легковых автомобилей.

Также, помимо всего, одному из водителей “повезло” больше всех. Водитель приобрел автомобиль в салоне за пару часов до происшествия.

Информации о пострадавших не поступало.

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, также все обстоятельства и виновник аварии будут выяснены в ходе проверки.

Тем временем в Саранске произошло ДТП с участием “легковушки” и маршрутки. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу общественному транспорту, из-за чего и произошла авария. Стало известно о 9 пассажирах маршрутки, которые получили различные по тяжести травмы и пострадавшем водителе автомобиля.