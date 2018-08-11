В Ростове столкнулись маршрутка и шесть легковых автомобилей

Вчера, 18:33 \\ Происшествия

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.   

 В Ростове произошло массовое ДТП. 

Как стало известно, водитель маршрутки сделал “паровозик” из шести стоящих впереди легковых автомобилей. 

Также, помимо всего, одному из водителей “повезло” больше всех. Водитель приобрел автомобиль в салоне за пару часов до происшествия. 

Информации о пострадавших не поступало. 

На данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД, также все обстоятельства и виновник аварии будут выяснены в ходе проверки. 

Тем временем в Саранске произошло ДТП с участием “легковушки” и маршрутки. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу общественному транспорту, из-за чего и произошла авария. Стало известно о 9 пассажирах маршрутки, которые получили различные по тяжести травмы и пострадавшем водителе автомобиля.

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Автор - Тереза Кёльн
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