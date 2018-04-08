В Геленджике мужчина зарезал сына во время ссоры из-за алиментов

Вчера, 17:35 \\ Происшествия

Мужчина признал свою вину. Дело будет рассматриваться судом. 

 В Геленджике 57-летний житель со своим сыном распивали дома алкоголь и беседовали. 

Бывшая жена 36-летнего погибшего попросила его отца поговорить с сыном, так как тот не платит алименты. Женщина надеялась, что мужчине удастся повлиять на своего сына и он начнет выплачивать ей деньги. 

Только на данный разговор сын отреагировал достаточно неадекватно. Началась словесная перепалка, после чего мужчина напал с кулаками на отца. 

Тот в свою очередь схватил нож и нанес сыну несколько ударов в сердце, от чего тот и скончался. 

Бывшая жена мужчины также была дома в этот момент, именно она и вызвала скорую помощь. 

Мужчина полностью признал свою вину, теперь дело передано в суд, где мужчине будет вынесена мера пресечения. 

Напоминаем, что синоптики прогнозируют штормы и смерчи на побережье Краснодарского края.

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Автор - Тереза Кёльн
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