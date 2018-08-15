В Петербурге у 17-летней начались преждевременные роды на улице

Вчера, 17:19 \\ Происшествия

Несовершеннолетняя находилась на 25 неделе беременности. 

 В Петербурге несовершеннолетнюю госпитализировали с подозрением на преждевременные роды. 

На улице Варшавской недалеко от дома школьницы девочка пожаловалась на сильную боль в животе. После чего в срочном порядке была вызвана карета скорой помощи  

В больницу выяснилось, что 17-летняя девочка находилась на 25 неделе беременности. Также данное явление несло опасность не только плоду, но и самой школьнице. 

На данный момент причина начала родов остается неизвестной. 

Все обстоятельства произошедшего придется выяснить специализированным органам. 

Стали известны детали громкого дело о жительнице Омска, которая решила продать ребенка в Петербурге. Мать ребенка заявила во время одного из судебных заседаний, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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Автор - Тереза Кёльн
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