В Петербурге у 17-летней начались преждевременные роды на улице

Несовершеннолетняя находилась на 25 неделе беременности.

В Петербурге несовершеннолетнюю госпитализировали с подозрением на преждевременные роды.

На улице Варшавской недалеко от дома школьницы девочка пожаловалась на сильную боль в животе. После чего в срочном порядке была вызвана карета скорой помощи

В больницу выяснилось, что 17-летняя девочка находилась на 25 неделе беременности. Также данное явление несло опасность не только плоду, но и самой школьнице.

На данный момент причина начала родов остается неизвестной.

Все обстоятельства произошедшего придется выяснить специализированным органам.

Стали известны детали громкого дело о жительнице Омска, которая решила продать ребенка в Петербурге. Мать ребенка заявила во время одного из судебных заседаний, что имеет серьезные проблемы со здоровьем.