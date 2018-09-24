В Подмосковье на трассе "Холмогоры" в ДТП погибли два человека

Инцидент зафиксировали 2 октября на 82 километре автодороги М-8. Предварительной причиной произошедшего назвали несоблюдение установленных законодательством правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД России по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, участниками которого стал автомобиль и пешеходы. Согласно информации, которую они предоставляют, случай зафиксировали во вторник примерно в 11 часов утра в пределах трассы "Холмогоры". Сразу после того, как он произошел, на место вызвали бригаду скорой помощи, а также полицию.

Как удалось выяснить правоохранителям позже, в ДТП, которое зафиксировали в Сергиево-Посадском районе, погибли два человека. По их данным, с приходом осени на дорогах в Подмосковье стало происходить больше аварий. Данный факт связывают с тем, что световой день становится все короче, а некоторые водители продолжают игнорировать ПДД.