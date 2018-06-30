В Балтийском море на пароме с 300 пассажирами прогремел взрыв

Вчера, 16:01 \\ Происшествия

Как сообщил источник в СМИ, судно передвигалось под флагом Литвы. Инцидент зафиксировали на нейтральной территории, в 135 километрах от Калининграда.

 Стало известно о взрыве, который прогремел в Балтийском море. Уже выяснились некоторые подробности о том, какие обстоятельства предшествовали ему, а также информация о самочувствии членов экипажа, а также пассажиров. Как оказалось, на борту парома находились более 300 человек. Во время инцидента судно находилось в дрейфе.

Взрыв произошел в машинном отделении. Сразу же сработала система безопасности, и огонь был ликвидирован. В это время экипаж парома позаботился о том, чтобы с пассажирами ничего не произошло - всех их отправили в безопасный отсек.

Источник в Росморречфлоте рассказал, что сейчас к литовскому судну отправились спасательные службы России и Литвы. Жизни людей, находящихся на нем, ничего не угрожает.

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Автор - Мартина Корф
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