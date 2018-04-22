В Краснодаре эвакуировали школу из-за газового баллончика, есть пострадавшие

Вчера, 15:00 \\ Происшествия

Стало известно о происшествии в одном из российских учебных заведений.

Сообщается, что в Краснодаре ученики школы №35 подверглись отравлению газом. Предварительно известно, что за 10 минут до начала учебного дня неизвестный злоумышленник распылил баллончик в учреждении.

Была объявлена срочная эвакуация для того, чтобы вывести школьников и педагогов на свежий воздух. Дети смогли слаженно и оперативно покинуть школу, так как накануне была проведена учебная тревога. Сообщается, что на данный момент 27 учеников обратились к специалистам медицинской помощью, 18 из которых были транспортированы в больницу.

На месте инцидента уже находятся сотрудники правоохранительных органов. Они занимаются поисками преступника, которому грозит штраф. Также в школу прибыли эксперты, которые пытаются выяснить, какой именно газ находился в баллончике.

Поделиться новостью:
Автор - Татьяна Сазонова
Главное за неделю

В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

 Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона...

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

В Петербурге у антикафе, где в кипятке погибли люди, появился стихийный мемориал

 Люди приносят к месту, рядом с которым двое парней заживо сварились в кипятке, иконы,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ