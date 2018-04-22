В Краснодаре эвакуировали школу из-за газового баллончика, есть пострадавшие

Стало известно о происшествии в одном из российских учебных заведений.

Сообщается, что в Краснодаре ученики школы №35 подверглись отравлению газом. Предварительно известно, что за 10 минут до начала учебного дня неизвестный злоумышленник распылил баллончик в учреждении.

Была объявлена срочная эвакуация для того, чтобы вывести школьников и педагогов на свежий воздух. Дети смогли слаженно и оперативно покинуть школу, так как накануне была проведена учебная тревога. Сообщается, что на данный момент 27 учеников обратились к специалистам медицинской помощью, 18 из которых были транспортированы в больницу.

На месте инцидента уже находятся сотрудники правоохранительных органов. Они занимаются поисками преступника, которому грозит штраф. Также в школу прибыли эксперты, которые пытаются выяснить, какой именно газ находился в баллончике.