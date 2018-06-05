Жительница Ставрополья заказала убийство соседей, сверливших стену, за 100 тысяч рублей

Сегодня, 13:51 \\ Происшествия

В городе Буденновске 53-летняя женщина согласилась отдать 100 тысяч рублей, чтобы прекратить постоянный ремонт за стенкой. Шум из соседней квартиры стал настолько невыносимым, что она пошла на заказное убийство.

 Правоохранительные органы Ставрополья рассказали о жительнице, которую слишком сильно раздражали соседи, которые сверлили стену слишком часто в ходе ремонтных работ. Однако ей не удалось реализовать свой план. О замыслах женщины вовремя узнали правоохранительные органы. Они выяснили, что горожанка ищет исполнителя, поэтому в роли предполагаемого киллера выступил оперативник. Он также смог записать разговор с подозреваемой.

Более того, после выполненного заказа «убийца» предоставил заказчице инсценированные снимки, на которых находилась якобы отравленная семейная пара. Женщина осталась довольна произведенной работой и вручила оперативнику сумку с деньгами. После этого ее и задержали. Сейчас она дает показания.

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ «Приготовление к убийству». В настоящее время нарушительнице уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

 Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин умер в 76 лет

 Кумир хиппи 60-х ушел из жизни рядом с родственниками. Об этом пишет издание Variety.

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ