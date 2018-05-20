В московском метро арестовали серийных грабителей

Стало известно о поимке злоумышленников, которые занимались своей деятельностью в столичной подземке.

Сообщается, что в Москве сотрудники правоохранительных органов арестовали серийных грабителей, которые лишали своих владельцев дорогостоящих смартфонов.

Известно, что преступники работали в паре - сначала они выбирали предполагаемую жертву среди пассажиров вагона. Потом один из грабителей отвлекал человека, а второй выхватывал телефон и убегал.

Оба злоумышленника признались в совершённых неправомерных действиях.Они мотивировали ограбления тем, что у них не хватало денежных средств на жизнь.

Против сообщников было возбуждено уголовное производство по факту грабежа, совершённого группой лиц по предварительному сговору.