Мэра Оренбурга подозревают в получении взятки в виде квартиры

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Следственный комитет в Оренбургской области выявил новый факт, который может свидетельствовать о получении мэром Евгением Араповым взятки в виде квартиры. Отмечается, что ранее он уже был арестован за коррупцию на несколько месяцев.

 Мэр Оренбурга был задержан ранее вместе со своим заместителем Борисовым. Их подозревали в получении денег от гендиректора коммерческой организации за покровительство в сфере недвижимости. По имеющимся данным, 400 тысяч рублей необходимо было отдать Арапову, а 200 тысяч Борисову. После проведения обыска в кабинете Арапова в его сейфе было обнаружено более 4 миллионов рублей. Их происхождение неизвестно. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. При этом отмечается, что заместитель главы города был отпущен под домашний арест.

В ходе расследования было установлено, что Евгений Арапов подозревается в еще одном схожем эпизоде, который произошел в мае-июне 2018 года. По предварительной информации, руководитель коммерческой компании "Вектор" передал главе города однокомнатную квартиру стоимостью 1 320 300 рублей. Взятка была дана за аналогичное покровительство в сфере строительства. Кроме того, в отношении директора организации также возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки».

В настоящий момент глава города проходит в качестве обвиняемого по возбужденному уголовному делу. Однако следствие проводит тщательную проверку. На имущество наложен арест, изучается объемный пакет документов, опрошено большое количество свидетелей.

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Автор - Евгения Чернобаб
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