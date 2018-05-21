В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет с пассажирами на борту

Пассажиры и экипаж были эвакуированы.

В Нью-Йорке очевидцы запечатлели на видео возгорание пассажирского самолета.

Как стало известно, огонь охватил отсек шасси Boeing 767 от авиакомпании Delta перед началом полета в Гану.

Все 250 пассажира и экипаж из 8 человек были оперативно эвакуированы. Пассажирам представили альтернативные рейсы для совершения перелета.

По предварительным данным, причиной возгорания самолета стали неисправные тормоза.

По словам работников аэропорта, данный инцидент никак не повлиял на работу других лайнеров.

Тем временем в Сочи был вынужден совершить аварийную посадку лайнер, который выполнял рейс по маршруту Ханой - Лондон. Причиной этого стало резко ухудшившиеся состояние одного из пассажиров. К сожалению, посадка не помогла, и мужчина погиб до прибытия медиков.