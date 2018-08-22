Сочи: экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт, который совершал перелет из Ханоя в Лондон, осуществил вынужденную посадку в Сочи, причиной чего послужило плохое самочувствие пассажира.

Вынужденная посадка была осуществлена в международном аэропорту Сочи во вторник утром в 5:17 по московскому времени. К тому моменту, когда самолёт сел, мужчина уже скончался. Пассажиром оказался житель Великобритании.

Ранее самолет, летевший рейсом Сочи-Москва, экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за технических проблем. Внутри самолета находилось 176 пассажиров. Пилот решил посадить самолет, поскольку шасси не убрались. Возможной причиной этого является птица, которая попала в самолет ещё до отлета.

Здоровье пассажиров стало частой причиной посадки самолетов: по среднестатистическим данным, в России каждый месяц сажают 15. Экстренное приземление обходится авиакомпаниям России в 300000 руб.

Также легендарный самолет ТУ-154м, который был в фильме «Елки», попал в Новосибирский Музей истории авиации, поскольку у него истек срок действия сертификата летной годности. История самолёта: в 2010 году на его борту произошло ЧП, в результате которого необходимым было произвести экстренную посадку на взлетно-посадочной полосе, выведенной из эксплуатации.