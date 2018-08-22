Сочи: экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Сегодня, 11:15 \\ Происшествия

Самолёт, который совершал перелет из Ханоя в Лондон, осуществил вынужденную посадку в Сочи, причиной чего послужило плохое самочувствие пассажира.

Вынужденная посадка была осуществлена в международном аэропорту Сочи во вторник утром в 5:17 по московскому времени. К тому моменту, когда самолёт сел, мужчина уже скончался. Пассажиром оказался житель Великобритании.
Ранее самолет, летевший рейсом Сочи-Москва, экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за технических проблем. Внутри самолета находилось 176 пассажиров. Пилот решил посадить самолет, поскольку шасси не убрались. Возможной причиной этого является птица, которая попала в самолет ещё до отлета.
Здоровье пассажиров стало частой причиной посадки самолетов: по среднестатистическим данным, в России каждый месяц сажают 15. Экстренное приземление обходится авиакомпаниям России в 300000 руб.
Также легендарный самолет ТУ-154м, который был в фильме «Елки», попал в Новосибирский Музей истории авиации, поскольку у него истек срок действия сертификата летной годности. История самолёта: в 2010 году на его борту произошло ЧП, в результате которого необходимым было произвести экстренную посадку на взлетно-посадочной полосе, выведенной из эксплуатации.

Поделиться новостью:
Автор - Виктория Рыдлевская
Главное за неделю

В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

 Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин умер в 76 лет

 Кумир хиппи 60-х ушел из жизни рядом с родственниками. Об этом пишет издание Variety.

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ