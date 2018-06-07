СК возбудил новое уголовное дело из-за трещин в здании БДТ Петербурга

Не так давно его ремонтировали, вложив в работы миллиарды рублей. Однако следователи подозревают, что чиновники могли злоупотребить своими полномочиями при проведении работ и присвоить себе деньги, выделенные из бюджета.

Сотрудники СУ Следственного комитета России по Ленинградской области сообщают о том, что возбудили новое уголовное дело из-за трещин в здании драматического театра им. Товстоногова, расположенного в Санкт-Петербурге. Согласно информации, которую они предоставляют, по ходу расследования может оказаться, что свои полномочия превысили представители структур, подчиняющихся Министерству культуры Российской Федерации.

В СК уточнили, что будут искать вину чиновников, которые договаривались с заказчиком о проведении работ по реставрации БДТ. Как оказалось, их могли выполнить некачественно, а некоторые не произвести вообще, ввиду чего последовало дальнейшее разрушение здания. Тем не менее, из бюджета поступили средства на оплату всех работ, а это значит, что около 70 миллионов рублей могли уйти не по назначению.