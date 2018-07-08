Пациент с ножом угнал машину скорой помощи в Новосибирске и катался с сиреной по городу

Инцидент произошел в Ленинградском районе Новосибирска. Пациент, угрожая ножом водителю скорой помощи, угнал машину. Сообщается, что он катался по городским улицам с включенной сиреной.

В одну из больниц Новосибирска поступил 36-летний мужчина с кожным заболеванием. Однако внезапно он стал вести себя неадекватно. У пациента оказался нож, которым он принялся угрожать водителю кареты скорой. В результате сидевший за рулем оказался на дороге, а пациент завладел транспортным средством и скрылся. С включенной сиреной неадекватный пациент передвигался по городу в течение 30 минут.

Руководство больницы тут же вызвало полицию. Сотрудники правоохранительных органов позже задержали нарушителя. Им это удалось благодаря плану «Перехват», который был объявлен по городу. Нарушитель был доставлен в отделение полиции. В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по факту угона по ст. 166 Уголовного кодекса РФ Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья. Более подробные обстоятельства произошедшего выясняются. Уже известно, что подозреваемый будет направлен на психиатрическую экспертизу. Дальнейшие действия станут понятны после ее проведения.

Напомним, похожий инцидент произошел в городе Урай. Местные жители решили угнать скорую помощь просто для забавы и развлечения. Ситуация произошла, когда автомобиль приехал на вызов к пациенту. Выяснилось, что 20-летние молодые люди собирались вернуть автомобиль, но позже.