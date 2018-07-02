В Москве из квартиры пенсионерки преступники вынесли миллион рублей

В столице вновь произошло хищение денежных средств у женщины пенсионного возраста.

Сообщается, что в Москве преступники ограбили квартиру пенсионерки, назвавшись представителями коммунальной службы. Под предлогом необходимости замены труб горячего и холодного водоснабжения, они проникли в жильё пенсионерки и вынесли оттуда ювелирные драгоценности общей стоимостью в 1 миллион рублей.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование уголовного производства, возбуждённого по факту кражи в особо крупных размерах.

Ранее сообщалось, что также в Москве произошло ограбление женщины без определённого места работы на сумму порядка двух миллионов рублей - кроме наличных, были украдены также драгоценности.