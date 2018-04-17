В Петербурге плавучий Ford на четыре часа задержал паром в Финляндию

Администрация порта не разрешила капитану судна "Принцесса Анастасия" выдвигаться по маршруту, так как прямо посреди Морского канала словно поплавок выглядывал из воды автомобиль.

В социальной сети "ВКонтакте" бурно обсуждают случай, по ходу которого вечером 1 октября в Санкт-Петербурге с Канонерского острова скатился в воду автомобиль. Предположительно, это был Ford Transit, хотя некоторые называли его "Газелью".

Вытаскивать транспортное средство бросились только когда стало понятно, что оно затрудняет движение по Морскому каналу.

В семь часов вечера паром "Принцесса Анастасия" должен был выдвигаться в Финляндию, однако плавучий Ford задержал его рейс на целых четыре часа. Вначале администрация порта позаботилась о том, чтобы отбуксировать "поплавок" к берегу. Вытащить из воды его обещали к утру 2 октября.

Пользователи сети пошутили о том, что после инцидента водителя автомобиля накажут за его мойку в неположенном месте. К слову, когда автомобиль скатился, его хозяина внутри не было.