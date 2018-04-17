В Петербурге плавучий Ford на четыре часа задержал паром в Финляндию

Сегодня, 09:45 \\ Происшествия

Администрация порта не разрешила капитану судна "Принцесса Анастасия" выдвигаться по маршруту, так как прямо посреди Морского канала словно поплавок выглядывал из воды автомобиль.

 В социальной сети "ВКонтакте" бурно обсуждают случай, по ходу которого вечером 1 октября в Санкт-Петербурге с Канонерского острова скатился в воду автомобиль. Предположительно, это был Ford Transit, хотя некоторые называли его "Газелью".

 Вытаскивать транспортное средство бросились только когда стало понятно, что оно затрудняет движение по Морскому каналу.

В семь часов вечера паром "Принцесса Анастасия" должен был выдвигаться в Финляндию, однако плавучий Ford задержал его рейс на целых четыре часа. Вначале администрация порта позаботилась о том, чтобы отбуксировать "поплавок" к берегу. Вытащить из воды его обещали к утру 2 октября.

 Пользователи сети пошутили о том, что после инцидента водителя автомобиля накажут за его мойку в неположенном месте. К слову, когда автомобиль скатился, его хозяина внутри не было.

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Автор - Мартина Корф
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