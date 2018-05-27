Грузовик не поместился под мостом в Таганроге

В городе Таганроге Ростовской области грузовая «Газель» не смогла проехать под одним из мостов, потому что ее кузов оказался слишком высоким. Как рассказали очевидцы, автомобиль оказался сильно смят, когда его достали.

Об инциденте рассказали свидетели. Фотографии с места происшествия уже попали в социальные сети. Очевидцы, которые опубликовали снимки, рассказали, что в Ростовской области продолжается череда грузовиков, попавших в плен мостов. Грузовой автомобиль «Газель» застрял под низкой перекладиной моста. Сообщается, по предварительным данным водитель не рассчитал габариты машины и думал, что без труда преодолеет препятствие. Однако ему это не удалось.

Интересно, что вчера похожие инциденты произошли сразу в нескольких городах. В самом Ростове-на-Дону фура застряла под мостом на улице Веры Пановой. Сообщалось, что высота кузова достигала больше 3,5 метров. Примечательно, что рядом висела табличка с указанием высоты сооружения, однако, водителя это не остановило, он нажал на газ и не поместился под мостом.

Аналогичный случай произошел и в Северной столице. Интересно, что в Санкт-Петербурге подобные казусы не редкость. В городе вообще есть мост, который местные жители окрестили как «мост глупости». Дело в том, что под ним застряло в общей сложности около 150 грузовиков.