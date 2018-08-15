В Украине на ходу вытолкнули из поезда пассажира с электронным билетом

Стало известно об инциденте, произошедшем при движении поезда дальнего следования.

Сообщается, что в Украине поезд, курсирующий из Москвы в Ковель, совершил остановку на станции Кривин. Именно там один из пассажиров хотел попасть в поезд, заранее приобретя электронный билет. Сложность состояла в том, что мужчина не смог распечатать посадочный талон из-за технических неполадок в кассе.

Сотрудница попыталась объяснить это сотруднице "Украинских железных дорог". Однако начальница поезда решила, что пассажир не имеет права находиться в вагоне и начала выгонять из состава мужчину, который уже успел зайти в поезд с чемоданом. Когда он начал движение, пассажира вытолкали с багажом на перрон - начальницу поезда не смутило возмущение очевидцев происшествия.

Сообщается, что несмотря на падение на спину он не пострадал. Отмечается, что мужчина не единственный, кто не смог отправиться в поездку.