В Хабаровске пожарные спасли ребенка из горящей квартиры

Сегодня, 08:29 \\ Происшествия

Как оказалось, очаг возгорания был в бойлер. Когда он загорелся, несовершеннолетний находился в помещении один.

 Сотрудники Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю сообщают о случае пожара, произошедшего на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент зафиксировали 2 сентября. Звонок на пульт дежурного экстренной службы поступил примерно в половину десятого утра по местному времени Хабаровска.

О произошедшем сообщил сам 14-летний подросток. Он совершил звонок, находясь в горящей квартире. Через несколько минут пожарные уже прибыли и спасли его из потенциально опасного места. Они потушили огонь, который распространился на территорию до двух с половиной квадратных метров. До сих пор идет выяснение обстоятельств, которые предшествовали возгоранию, ребенка передали родителям.

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Автор - Мартина Корф
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