В Воронеже суд рассмотрел дело врача, из-за которого скончался человек

Вчера, 20:58 \\ Происшествия

В Воронеже районный суд и представитель прокуратуры рассматривали уголовное дело врача, которая является анастезиологом и реаниматологом в Воронежской городской клинической БСМП №1. девушке всего 28 лет, но в свои годы она совершила страшное преступление и была осуждена за причинение вреда, который привел к смерти пациента по неосторожности.

 В ноябре 2016 года девушка осматривала пациента перед операцией, которому нужно было провести спинномозговую анестезию. Но по своей неаккуратности она ввела неправильное количество анестетика и врач, который проводил операцию сказал ввести дополнительное количество препарата. Также пациента сразу перевели на общий наркоз.

В итоге пациент находился долгое время в шоковом состоянии из-за действий врача, которые были максимально непрофессиональными. В результате пошли осложнения самостоятельного дыхания, из=за который пациент понес клиническую смерть. Какие-либо дальнейшие действия врачей не привели человека к жизни и он скончался.

Суд решил, что данные аргументы достаточны для вынесения последующего приговора, в котором говориться о лишении свободы сроком на один год. Также девушка не сможет работать в данной сфере 3 года.

Ранее было принято решение вскрыть тело Шарля Азнавура и выяснить причину смерти. Данная процедура будет проводиться 2 октября в городе Ним.

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Автор - Дарья Андросова
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