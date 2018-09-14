В ЯНАО мужчина с собакой спас друга от напавшего медведя

Молодой человек находился на оленеводческом стойбище Хальмер-Яха, когда стал жертвой агрессивного дикого зверя. К счастью, его успели спасти медики Надымской центральной районную больницы.

Сотрудники медучреждения рассказали, что 28 сентября к ним санавиацией доставили 24-летнего пациента. При осмотре на его теле выявили достаточно большое количество рваных ран, некоторые из них были глубокими. Молодой человек нуждался в срочной операции, ее провели. Как уточнил заведующий хирургическим отделением больницы в ЯНАО, на сегодняшний день пациент чувствует себя уже намного лучше.

По этой причине молодой мужчина сам рассказал о том, что с ним произошло. По его словам, от смерти его спас друг со своей собакой. Именно он отогнал напавшего медведя. Также оказалось, что не само животное пришло к стойбищу - молодой человек вышел в лес, где и произошла встреча.