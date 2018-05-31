В Волгодонске женщина сбила школьника

Вчера, 17:34 \\ Происшествия

В городе Волгодонске случилась авария, в которой пострадал 9-летний ребенок. В центре сотрудники ГИБДД заметили на улице Энтузиастов около 27 дома столкновение.

 Школьник шел в направлении учебного заведения примерно в 7:30. мальчик начал перебегать дорогу в неположенном месте. Женщина, которая была за рулем ехала в сторону налоговой инспекции на автомобиле Audi Q5, но из-за внезапно появившегося ребенка была в шоке и сбила ребенка. Жительница Волгодонска, которой исполнилось 44 года довольно сильно испугалась, но успела затормозить, что поспособствовало небольшому толчку. Мальчик не пострадал и его жизни ничего не угрожает. В настоящий момент правоохранительные органы не завели дело на водителя Audi.

Ранее в Москве иномарка наехала на переходившего дорогу человека и скрылась. Чтобы задержать водителя BMW сотрудники ГИБДД создавали целую операцию, в которой проводился перехват виновника.

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Автор - Дарья Андросова
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