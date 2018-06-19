Из-за неудачной шутки известного бодибилдера был задержан рейс из-за угрозы взрыва

Вчера, 17:01 \\ Происшествия

Известный российский деятель в сфере спорта может окончить свою карьеру бодибилдера из-за авиарейса.

Сообщается, что Павел Гец планировал отправиться на самолёте из Москвы в Пермь, однако что-то не заладилось во время рассадки пассажиров. Спортсмен стал инициатором словесной перепалки из-за посадочного места, в ходе чего заявил на весь салон, что если ему не уступят, то он взорвёт воздушное судно в то время как он будет находиться в небе.

В итоге рейс был задержан на 2 часа, а на место потенциального инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов вместе со взрывотехниками. Тем временем псевдотеррориста из-за его неудачной шутки отправили в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Не исключается то, что представители авиакомпании потребуют компенсацию с чемпиона России и Восточной Европы.

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Автор - Татьяна Сазонова
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