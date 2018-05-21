В США застреленный медведь чуть не убил охотника

Вчера, 16:07 \\ Происшествия

В США мужчина получил серьезные повреждения от медведя, который был им застрелен им на Аляске в процессе охоты. Отмечается, что туша убитого зверя упала на охотника после произведения им выстрела.

 Двое американцев 28-летний Вильям Маккормик и 19-летний Закари Теннисон решили отправиться на охоту. Однако они не подозревали, что их хобби может закончиться получением таких ранений.

Медведя парни заметили на утесе. Один из охотников произвел выстрел из ружья. Однако они не предположили, что зверь начнет падать в сторону склона. Медведь вместе с камнями начал скатываться прямо на молодых людей, набирая скорость. Теннисон не пострадал. А вот его напарник получил очень сильные повреждения, когда туша медведя на всей скорости навалилась на охотника. 19-летний парень вызвал на место происшествия спасателей. Он использовал для этого устройство с технологией спутниковой связи. Они прибыли оперативно и вытащили Маккормика из-под застреленного медведя, который чуть не убил мужчину. В настоящее время пострадавший доставлен в медицинское учреждение и находится в реанимации.

Напомним, это не первый случай с медведями за последний месяц. Ранее стало известно, что два медведя напали на охотника в американском штате Вайоминг. В результате инцидента одному удалось спастись, однако, второй стал жертвой медведей.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

В Подмосковье после посвящения в студенты умер 17-летний юноша

 Молодой человек поступил в Финансовый университет при правительстве РФ. В деревне «Колтышево» на территории базы отдыха «Компонент» студенты отмечали посвящение.

Марина Хлебникова обнаружила мужа мертвым в Москве

 Инцидент произошел вчера, 30 сентября, в вечернее время. Российская певица нашла тело в...

Основатель рок-группы Jefferson Airplane Марти Балин умер в 76 лет

 Кумир хиппи 60-х ушел из жизни рядом с родственниками. Об этом пишет издание Variety.

«Слабо знает Россию»: Кадыров отреагировал на угрозы главы МВД США устроить морскую блокаду

 Министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что ограничить долю России на мировом...

Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ