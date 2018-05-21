В США застреленный медведь чуть не убил охотника

В США мужчина получил серьезные повреждения от медведя, который был им застрелен им на Аляске в процессе охоты. Отмечается, что туша убитого зверя упала на охотника после произведения им выстрела.

Двое американцев 28-летний Вильям Маккормик и 19-летний Закари Теннисон решили отправиться на охоту. Однако они не подозревали, что их хобби может закончиться получением таких ранений.

Медведя парни заметили на утесе. Один из охотников произвел выстрел из ружья. Однако они не предположили, что зверь начнет падать в сторону склона. Медведь вместе с камнями начал скатываться прямо на молодых людей, набирая скорость. Теннисон не пострадал. А вот его напарник получил очень сильные повреждения, когда туша медведя на всей скорости навалилась на охотника. 19-летний парень вызвал на место происшествия спасателей. Он использовал для этого устройство с технологией спутниковой связи. Они прибыли оперативно и вытащили Маккормика из-под застреленного медведя, который чуть не убил мужчину. В настоящее время пострадавший доставлен в медицинское учреждение и находится в реанимации.

Напомним, это не первый случай с медведями за последний месяц. Ранее стало известно, что два медведя напали на охотника в американском штате Вайоминг. В результате инцидента одному удалось спастись, однако, второй стал жертвой медведей.