В Москве водитель на BMW наехал на пешехода и скрылся - объявлен план "Перехват"

Вчера, 15:58 \\ Происшествия

Стало известно о дорожно-транспортном происшествии на одной из трасс столицы.

Сообщается, что на севере Москвы автомобиль марки BMW наехал на пешехода, который переходил дорогу в положенном для него месте. После произошедшего инцидента водитель транспортного средства скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов объявили план "Перехват" для успешной поимки злоумышленника. На данный момент не сообщается, в каком состоянии находится пострадавший.

Ранее сообщалось о ещё одном ДТП в Москве, на этот раз пострадавших гораздо больше, а именно 9 человек. Сообщается что произошло столкновение четырёх транспортных средств, в том числе маршрутного такси. Подробности выясняются.

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Автор - Татьяна Сазонова
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