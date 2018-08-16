В Москве водитель на BMW наехал на пешехода и скрылся - объявлен план "Перехват"

Стало известно о дорожно-транспортном происшествии на одной из трасс столицы.

Сообщается, что на севере Москвы автомобиль марки BMW наехал на пешехода, который переходил дорогу в положенном для него месте. После произошедшего инцидента водитель транспортного средства скрылся в неизвестном направлении.

Сотрудники правоохранительных органов объявили план "Перехват" для успешной поимки злоумышленника. На данный момент не сообщается, в каком состоянии находится пострадавший.

Ранее сообщалось о ещё одном ДТП в Москве, на этот раз пострадавших гораздо больше, а именно 9 человек. Сообщается что произошло столкновение четырёх транспортных средств, в том числе маршрутного такси. Подробности выясняются.