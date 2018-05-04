Супруга члена Шведской академии посадили в тюрьму на два года за изнасилование

Шведский суд приговорил фотографа Жан-Клода Арно к двум годам лишения свободы за изнасилование. Он является супругом Катарины Фростенсон, которая состоит в Шведской академии.

Жан-Клод Арно является влиятельным культурным деятелем. Он связан даже со Шведской академией. Его жена является ее почетным членом. Отмечается, что в процессе следствия и судебного разбирательства было установлено, что преступление сексуального характера, а именно изнасилование, осужденный совершил в ночь с 5 на 6 октября 2011 года. Одна из женщин, которые обвиняли фотографа в сексуальных домогательствах, рассказала о его преступных действиях. Однако он полностью отрицал свою вину и какую-либо причастность к действиям, в которых его обвиняют. Тем не менее, суд вынес обвинительный приговор, которым посадил деятеля культуры в тюрьму.

Жан-Клод Арно ранее даже принимал участие в деятельности Нобелевского комитета на протяжении многих лет. Однако из-за скандала 6 членов Шведской академии покинули свои посты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шведской академии разгорелся крупный секс-скандал. Жана-Клода Арно обвиняли в сексуальных домогательствах. Против него выступили 18 женщин. Из-за этого инцидента отменили даже вручение ежегодной Нобелевской премии по литературе. Однако деятели культуры не оставили это просто так. Они учредили альтернативную премию и присудили достойным авторам их награду.