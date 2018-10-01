Певица Марина Хлебникова попала в больницу после трагической смерти мужа

Марина Хлебникова оказалась в стационаре после того, как нашла тело первого мужа Антона Логинова у себя дома. Декабрь 2017 - бывший супруг певицы перенес тяжелый инсульт, ему важен был постоянный присмотр. Хлебникова уехала по делам 30.09, а когда вернулась обнаружила бездыханный труп и прощальную записку, которая была написана в документе на компьютере, где он признавался ей в любви.

Его привезли в отделение морга, правоохранительные органы выясняют подробности случившегося. Мужчина завершил жизнь самоубийством: по возвращении домой певица обнаружил труп мужчины, обмотанный проводами. Ночью у Марины начался нервный срыв, результате чего ей дважды вызывали скорую.

На её сайте сказано, что бывший муж и я являлся бас-гитаристом и продюсером ее песен. 2004 год получила звание заслуженный артист РФ, на данный момент ей 52 года. За годы карьеры Марина Хлебникова успела проявить себя в качестве актрисы. Она снялась в 8 фильмах, где по большей части исполняла какие-то незначительные роли. На данный момент певица выступает значительное реже, на фестивалях музыки.