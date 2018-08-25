Полицейские выстрелили в прохожего, который сделал им замечание

По словам раненного мужчины, двое полицейских шли по улице и стреляли из травматического оружия в воздух. Пострадавший рассказал, что сделал замечание стражам порядка. Однако они вместо того, чтобы прекратить, выстрелили в него.

Двое полицейских в Москве уже задержаны по подозрению в стрельбе в гражданина. Инцидент произошел около полуночи в воскресенье. В полицейский участок ночью поступил звонок от свидетелей происшествия. Они рассказали, что между полицейскими и прохожим произошел конфликт, в результате которого мужчина оказался ранен. На место событий выехал наряд полиции. Они обнаружили, что пострадавший получил ранения из травматического оружия.

К месту происшествия была вызвана машина скорой помощи, мужчина, который, по предварительным данным, оказался жителем Пятигорска. был доставлен в местную больницу. В настоящий момент его состояние оценивается как тяжелое. Он получил повреждения в голову, живот и грудь. Парню всего 25 лет. Сообщается, что нападавшие сотрудники полиции скрылись сразу же после нанесения ранений мужчине. Однако правоохранительные органы уже задержали подозреваемых. Речь идет о старшем сержанте и лейтенанте полиции. Если их вина будет доказана, правонарушителям грозит уголовное наказание, а также увольнение из правоохранительных органов. При этом к дисциплинарной ответственности могут привлечь и руководителей сотрудников полиции.