В Москве на Свободы произошло массовое ДТП с 13 пострадавшими

Вчера, 14:34 \\ Происшествия

Как оказалось, в столкновении участвовали два маршрутных такси, а также три легковых автомобиля. Они не смогли поделить дорогу на пересечении с Планетарной улицей.

 Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое 1 октября зафиксировали на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии на месте образовалась большая пробка.

 На данный момент правоохранители успели выяснить, что массовое ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке улиц Планерной и Свободы. Травмы получили 13 человек, жизнь четверых из них до сих пор находится под угрозой. Прибывшие на место бригады скорой помощи увезли их в одну из больниц Москвы, другим оказали помощь на месте. Причина случившегося пока не ясна.

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Автор - Мартина Корф
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