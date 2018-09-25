В Москве на Свободы произошло массовое ДТП с 13 пострадавшими

Как оказалось, в столкновении участвовали два маршрутных такси, а также три легковых автомобиля. Они не смогли поделить дорогу на пересечении с Планетарной улицей.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области сообщают о дорожно-транспортном происшествии, которое 1 октября зафиксировали на территории административного центра. Согласно информации, которую они предоставляют, в результате аварии на месте образовалась большая пробка.

На данный момент правоохранители успели выяснить, что массовое ДТП с пострадавшими произошло на перекрестке улиц Планерной и Свободы. Травмы получили 13 человек, жизнь четверых из них до сих пор находится под угрозой. Прибывшие на место бригады скорой помощи увезли их в одну из больниц Москвы, другим оказали помощь на месте. Причина случившегося пока не ясна.