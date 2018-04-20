Звезда «Интернов» и «Холостяка» Глинников заправился на 3 200 рублей и не заплатил за бензин

Инцидент случился еще 1 сентября, сейчас происшествие расследует полиция. Заправщик утверждает, что Илья Глинников, сыгравший Глеба Романенко в «Интернах», заправил свою белую Infinity бензином и «вдал по газам».

Как сообщили СМИ, на Илью Глинникова заявили в полицию. Сотрудник одной из АЗС «ТНК» заявил, что актер заправился на 3 200 рублей и не заплатил за бензин.

По словам заправщика, звезда «Интернов» и «Холостяка» приехал на заправку в ночное время. Актер был на белом автомобиле марки Infinity. Якобы, Глинников заправил свою машину, а после этого скрылся с заправки, не заплатив за бензин. Заправщик уверяет, что за рулем машины был именно актер из сериала «Интерны».

Ситуацией уже занимается полиция. Правоохранители уже запросили записи с камер видеонаблюдения и рассматривают полученные материалы. Илья Глинников был «Холостяком» в 5 сезоне шоу, ранее он снимался в юмористическом сериале «Интерны».