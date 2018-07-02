В ближайшие два дня два ребенка скончались от ОРВИ

За последние два дня скончалось двое детей от ОРВИ. Первому мальчику было десять лет. Ребенок находился в Балашихи и являлся аллергиком. Возможно именно жаропонижающие препараты поспособствовали смерти малыша. Другому ребенку было всего два года. Семья прибыла из Химок. Причина его смерти неизвестна, врачи стараются выяснить ее в ближайшее время.

Маленького мальчика из садика забирала бабушка 28 сентября. Уже вечером пожилая женщина увидела, что состояние ребенка ухудшилось, у него поднялась температура. После определенного количества жаропонижающих температура не уменьшилась, наоборот стала повышаться. Так как мать находилась на работе, а отец вернулся с работы было принято решение вызвать скорую помощь. После прибытия врачей и вколотого обезболивающего малышу стало намного легче. Ночью, перед сном мама как обычно подошла к кроватке сына, чтобы поцеловать, но он уже не дышал. Реанимацию родителям пришлось ждать более 40 минут. Сотрудники скорой помощи не смогли спасти мальчика. Это был долгожданный второй малыш. Первому сыну исполнилось 18 лет.

Второй мальчик учился в четвертом классе и в пятницу чувствовал себя прекрасно. Но 29 сентября вечером состояние ребенка стало намного хуже. Температура стала подниматься с огромной скоростью. Мать живет с двумя детьми одна, но бывший муж находиться на близком расстоянии. Сыну она дала жаропонижающее лекарство. К утру самочувствие стало намного лучше. Примерно, в 7:00 женщина снова начала давать лекарство, но вскоре у мальчика начались признаки плохого дыхания. Спустя минут пять он уже серьезно задыхался. Скорая помощь не смогла спасти ребенка и поставили диагноз отек Квинке. Мать по невнимательности дала лекарства несмотря на то, что у ее сына аллергия.

Ранее для людей в большинстве городов поставили пункты для того, чтобы каждый желающий смог сделать прививку от гриппа бесплатно. Уже довольно большое количество людей прибыли в такие пункты и согласились на вакцину. В этом году процент присутствующих увеличился в разы по сравнению с прошлым 2017 годом.