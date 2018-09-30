Более 1000 заключенных сбежали из тюрем после землетрясения и цунами в Индонезии

Власти Индонезии подтвердили информацию, просочившуюся в СМИ, о том, что из трех тюрем сбежали 1200 человек. Инцидент произошел на острове Сулавеси. Об этом сегодня сообщил глава Минюста страны Шри Пугу Утами.

Побег произошел в двух тюрьмах города Палу и в одной города Донгала, которые находятся в провинции Центральный Сулавеси. По словам Шри Пугу Утами, заключенные сбежали, поскольку «боялись, что пострадают от землетрясения».

Кроме того, в Донгале перед побегом был организован поджог. Руководство тюрьмы наотрез отказывалось выпускать арестантов на свободу, хотя те просили начальство исправительного учреждения позволить им отыскать своих родственников, которые могли пострадать от стихийных бедствий. Практически все сбежавшие отбывали наказание за коррупцию и торговлю наркотическими веществами.

Напомним, землетрясение в Индонезии произошло 28 сентября. Оно оказалось достаточно сильным и достигло 6 баллов по шкале Рихтера. После него был зарегистрирован еще один подземный толчок, но уже гораздо сильнее – 7,5 баллов. Из-за него и образовалось цунами, волны которого в высоту составили около 6 метров. Самый сильный удар на себя принял город Палу. Погибли от стихии более 1000 человек.