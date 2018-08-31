Взрыв в кафе «Сепар»: в Сети появилось видео последних секунд жизни главы ДНР Захарченко

Камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения сняли, как к кафе в Донецке приехало несколько машин, в одной из которых был Захарченко. Сначала в кафе зашел охранник, а потом и сам глава ДНР.

Взрыв в кафе «Сепар» случился 31 августа. Сдетонировавшая взрывчатка привела к смерти главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. В Сети уже появилось видео, на котором показан взрыв и фрагмент последних секунд жизни главы ДНР.

На видео можно увидеть, как первым в кафе «Сепар» вошел один из телохранителей. Охранник проверил зал на безопасность и лишь потом в заведение пошел сам Захарченко. Буквально через несколько секунд прогремел взрыв. Судя по видео, взрывная волна была сильная, так как из кафе «Сепар» выбило окна, а оглушительную силу взрыва ощутили на себе даже те, кто был на улице.

Ранее уже сообщалось, что в ДНР провели еще один допрос подозреваемого в убийстве Захарченко. Он рассказал, что в 2014 году его завербовала СБУ. Оказалось, что мужчина готовил покушение на жизнь Захарченко в кафе «Париж», однако не успел совершить задуманной, так как был задержан. Мужчина также сознался, что был в курсе дел и знал, что в кафе «Сепар» готовится покушение.