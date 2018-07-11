В Иркутской области вертолет рухнул в реку Витим, погибли два человека

Вчера, 09:38 \\ Происшествия

На месте происшествия уже работают спасатели. Вертолет Robinson зацепился за линию электропередачи и упал в реку.

 Как стало известно, в Иркутской области случилось крушение вертолета. В инциденте погибли два человека. Вертолет фирмы Robinson рухнул в реку Витим в городе Бодайбо.

СМИ уже сообщили, что вертолет, рухнувший в реку, не имел сертификата летной годности. По информации, 5 июля этого года у вертолета аннулировали выданный ранее сертификат, по каким причинам – не известно. Источники из Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщают, что вертолет Robinson был собственностью золотодобывающей компании, которая работает в Бодабийском районе. Представители организации инцидент пока что не комментируют.

У реки Витим сейчас работают службы спасения. Изначально сообщалось, что в вертолете был лишь пилот, но потом стало известно, что в инциденте погибли два человека. Версия о крушении из-за столкновения вертолета с проводами пока что не подтверждена, официальные службы комментариев по трагедии еще не давали.

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Автор - Анна Пушкина
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