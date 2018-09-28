В Петербурге у антикафе, где в кипятке погибли люди, появился стихийный мемориал

Люди приносят к месту, рядом с которым двое парней заживо сварились в кипятке, иконы, свечи и цветы. Трагедия случилась в ночь на28 сентября в антикафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте Петербурга.

Как сообщили местные СМИ, у антикафе, где в кипятке погибли люди, образовался стихийный мемориал. Около дома, в котором располагалось заведение, уже лежат траурные цветы и стоят лампадки. Родственники погибших парней скорбят об усопших, к мемориалу приходят и те неравнодушные, кто не знал умерших, но хочет почтить их память.

По информации, сестра совладельца антикафе, где в кипятке погибли люди, начала сбор пожертвований для своего брата. По словам петербурженки, хозяин заведения лишился всех своих денег, так как помещение ремонту не подлежит.

Трагедия с двумя погибшими уже расследуется, Прокуратура и СК Петербурга ведут проверки. В «Теплосети» уже заявили, что готовы предоставить родственникам погибших материальную помощь.

О происшествии, во время которого погибли два человека, сообщалось ранее. Трагедия в антикафе Петербурга случилась из-за аварии в теплосетях Адмиралтейского района. Здание залило кипятком, а двое молодых людей не смогли спастись.