В Москве пятеро ограбили мужчину, забрав 5 миллионов рублей

В центре Москвы произошло ограбление в особо крупных размерах. Сообщается, что группа злоумышленников из пяти человек совершила вооружённое нападение на мужчину, который нёс в сумке денежную сумму в пять миллионов рублей.

После того, как деньги были у преступников в руках, они уехали, прыгнув в такси жёлтого цвета. Сообщается, что в столице был объявлен план «Перехват». Ранее стало известно об ещё одном ограблении в столице, но на этот раз пострадали владельцы цветочного и кальянного магазинов. Общая сумма ущерба составила семьдесят одну тысячу рублей, а также ноутбук и четыре вейпа.

Злоумышленника оперативно обнаружили благодаря шелухе от подсолнечных семечек и отпечаткам пальцев, которые были найдены на месте преступления.