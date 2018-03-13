«фаСОЛЬ» и «СОЛЬфеджио»: во Владимирской области появилась агрессивная реклама наркотиков

Жители города Ковров Владимирской области крайне недовольны надписями на домах и зданиях. Продавцы запрещенных препаратов открыто пишут свои номера телефонов и логины в соцсетях, рекламируя наркотики.

Как пишут местные СМИ, в Коврове появилась агрессивная реклама наркотиков. Многие уже давно понимают, что если на стене кто-то написал «фаСОЛЬ» или «фен», то это явно не продавцы специй и продуктов питания. Преступники завуалированно, но весьма активно продвигают свой незаконный бизнес, оставляя номера телефонов на многих домах Коврова.

Жители города в ужасе от агрессивной рекламы. Они боятся, что продавцы «СОЛЬфеджио» вскоре заполонят весь Ковров, а полиция продолжит бездействовать. В Сети пользователи предлагают попросту закрашивать надписи от наркоторговцев. Однако, преступник может прийти на следующий день и снова нанести номер своего телефона, подписав его фразой «Есть все».

Горожане не знают, как бороться с торговцами наркотиков. Единственным вариантом они видят ловить преступников «на живца». Один из местных жителей предлагает звонить по всем номерам и заказывать «товары», а на встречу или к месту «закладки» сразу же звать полицию. Поможет ли это и рискнет ли кто-то этим заниматься – не известно.