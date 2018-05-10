В Саратове глава полиции спрыгнул с парашютом в Волгу на день ВДВ

Сегодня, 19:07 \\ Происшествия

По всей стране продолжаются ежегодные празднования десантников. Среди саратовских ветеранов ВДВ выделился полковник полиции.

 Сегодня, 2 августа, появилась информация о том, что начальник УМВД Саратова и полковник полиции Андрей Чепурной выполнил прыжок с парашютом в Волгу. Об этом сообщают местные СМИ.

По сообщениям журналистов, группа военнослужащих совершила прыжки с приземлением на воды реки Волги. Это было сделано с борта военного самолета на высоте 120 метров. Примечательно, что лидер этой группы – полковник Чепурной никогда ранее не совершал приводнения, однако этот факт не остановил мужчину. Более того, поблизости с ним во время прыжка находились ветераны ВДВ, самому старшему из которых было семьдесят три года.

«Тридцать лет с моего первого прыжка. Я проходил подготовку в ВДВ, ДОСААФ, но вот этот прыжок на Волгу - это мой первый», - откровенно признался Андрей Чепурной.

Напомним, что год назад по случаю празднования дня ВДВ был устроен заплыв через реку Волга. Глава ВМД Саратова также не позволил себе пропустить это событие.

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Автор - Кристина Мицкевич
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