У Останкинского суда организовали пикеты в поддержку сестер Хачатурян

2 августа в Москве решают вопрос с мерой пресечения для трех подозреваемых в убийстве отца. Заседание проходит в закрытом режиме, поэтому активисты собираются перед зданием.

Правоохранители отказались от публичного рассмотрения уголовного дела в Останкинском суде, потому как одна из фигуранток является несовершеннолетней. Как пишут столичные СМИ, в зале также находятся одноклассники девушек, которые дают свидетельские показания. В итоге 17-летнюю Марию Хачатурян арестовали до 28 сентября.

Напомним, по версии следствия, Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян 27 июля бросились на спящего отца и нанесли ему около 36 ножевых ранений в шею и грудь. Погибший перед смертью сумел выбраться из квартиры в подъезд. Сестры признали свою вину и рассказали следователям об издевательствах и насилии со стороны родителя.

Несколько россиян организовали в пользу подозреваемых одиночные пикеты. Они считают, что морально истязаемых сестер не было другого выхода, кроме как убить собственного отца. В противном случае они рисковали рано или поздно умереть от рук жестокого родственника. Пикетчики отмечают, что дело семьи Хачатурян должно поднять в России две серьезные проблемы: отсутствие наказания за домашнее насилие и частое игнорирование таких случаев со стороны полиции.