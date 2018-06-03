Росавиция опровергла опасность столкновения двух самолетов над Черным морем

Сотрудники ведомства винят в дезинформации ошибочный сигнал системы предупреждения. Такое заявление в четверг сделала пресс-служба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о двух самолетах, которые чудом избежали столкновения над Черным морем. Согласно источникам в Госкорпора, пассажирский лайнер Airbus A330 авиакомпании iFly двигался к границе России. Внезапно пилоты получили предупреждении об опасном сближении с неопознанным транспортным средством, из-за чего были вынуждены корректировать курс.

В Росавиации слухи опровергли. По информации ведомства, ситуация не представляла угрозы для российского самолета. Произошли неполадки в системе предупреждения, которые спровоцировали ложное извещение о возможном столкновении. На самом деле летевшие из Турции пассажиры находились в безопасности.