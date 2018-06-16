Жительница Екатеринбурга вынесла на мусор мумию супруга

2 августа пожилая женщина вместе с мертвым родственником показались во дворе дома №112В по улице Куйбышева. Один из очевидцев написали об инциденте в соцсети "ВКонтакте".

Пост появился в сообществе "Инцидент Екатеринбург". По словам автора, местная жительница вынесла на улицу высохшее тело своего супруга. Старушка положила мумию на махровый халат и сволокла её практически до самых контейнеров, куда выбрасывают мусор. Она дотянула тело до гаражей неподалеку от игровой площадки, где проводили свой летний досуг дети.

Происшествие подтвердили в пресс-службе УМВД по Свердловской области. По их данным, женщина действительно вынесла во двор жилого дома мумифицированный труп пожилого мужчины. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полицейского отдела №7.