Появились снимки простреленной машины убитых в ЦАР журналистов из России

На фотографиях в лобовом стекле и других частях автомобиля можно увидеть отверстия, предположительно, от пуль. Журналисты из России передвигались в ЦАР на машине Mitsubishi L200.





Как сообщается, в Сети уже появились снимки простреленной машины, в которой по Центральноафриканской республике передвигались российские журналисты. Известно, что подлинность фотографий уже подтвердил инсайдер, который имеет данные о ходе расследования.

По словам инсайдера, простреленная машина сейчас находится в городе Банги – столице ЦАР. В лобовом стекле видны отверстия со стороны пассажирского сидения. Также следы от пуль можно рассмотреть на задней двери левой части автомобиля.

Как уже сообщалось ранее, 31 июля в ЦАР нашли мертвыми российских журналистов. При невыясненных обстоятельствах, подробности которого постоянно дополняются новыми версиями и фактами, были найдены трупы убитых Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Водитель, который их вез, остался жив. Его спасение у многих уже вызвало подозрения.